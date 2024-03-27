Командно-наблюдательный пост оккупантов уничтожили на левобережье Украины.

Украина обнаружила и эффективно уничтожила командно-наблюдательный пост с "зелеными человечками" России на территории временно оккупированного левобережья.

Видео-доказательство обнародовали ВМС ВСУ, раскрыв подробности операции. По данным ведомства, расположение вражеского КСП обнаружила аэроразведка 1 отдельного батальона морской пехоты.

После того, как защитники подтвердили факт принадлежности здания к оккупантам, по нему открыли огонь. На ролике ниже показано, как действовала разведка и во что превратили вражеский объект.

Россия совершила преступление с Николаевом и Одессой

Тем временем войска России выбирают целью для поражения гражданские объекты Украины и обычных людей. Сегодня враг совершил новое преступление, ударив ракетой по Николаеву.

По городу днем запустили "баллисту". По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, известно о 6 пострадавших. О погибших пока не говорили, однако информация постоянно обновляется. Один из украинцев находится в тяжелом состоянии, уточнял Ким.

Днями ранее "баллистикой" также досталось Одессе. Россия нанесла атаку вечером 25 марта. Свет выбило у 300 тысяч абонентов, также говорили о пострадавших среди гражданского населения.

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