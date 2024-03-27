Последствия вражеской атаки выясняются.

Российская армия снова атаковала Николаев баллистикой.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. В 14.28 он сообщил, что объявлена воздушная тревога, а через 4 минуты уже появилось сообщение о вероятном "прилете".

"Николаевцы, предварительно - баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!!!", - завил городской голова.

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В ночь на 25 марта Россия сосредоточилась в своем терроре в Николаевской и Одесской областях. Российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, потом атаковали несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. По четыре ударных беспилотника было сбито в Одесской и Николаевской областях, однако избежать попаданий не удалось.

В частности, в Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар. Также в результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Ранения получили более 10 человек.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и спровоцировали на нем пожар. Сегодня в городе не работает электротранспорт. Также вечером 25 марта российская армия нанесла баллистический ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура.

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