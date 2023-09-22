Этот период запомнился чрезвычайно интенсивными атаками по тылам РФ.

Украина реализовала атаку по особо "чувствительному" месту РФ, где враг хранил специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров.

Речь идет об ударе по аэродрому "Чкаловский" 18 сентября в Подмосковье. Тогда 2 неизвестных диверсанта уничтожили по меньшей мере два российских самолета. В британской разведке говорят, последний 4 дня войска Украины провели интенсивные атаки по тылам РФ: поступали сообщения о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье.

"Вполне вероятно, что Черноморский флот России снова стал объектом мощного обстрела. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский вблизи Москвы, вероятно, будут самой большой стратегической проблемой для российских лидеров", - говорится в сообщении.

Новость о возможном повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) на авиабазе Чкаловский особенно актуальна, учитывая его возможности в разведке, а также стоимость, отмечает Минобороны Британии.

Там считают, что последние массированные удары РФ по Украине связаны с успехом спецопераций в Крыму и России.

"Такая необычная интенсивность, вероятно, частично является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статичная, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", - резюмируют там.

Удар по аэродрому Чкаловский в Подмосковье

Напомним, неизвестной диверсанты совершили атаку на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября. Сообщалось о повреждении 2 самолетов и 1 вертолета РФ.

По словам экс-заместителя руководителя СБУ Виктора Ягуна, на этом аэродроме базировались самолеты "Ил-20". Их еще называют самолетами "судного дня" - они относятся к спецотряду и используются для перевозки "высоких" чиновников из Москвы, отмечал Ягун.

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