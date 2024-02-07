В Украине убрали четырех российских лейтенантов: их факт ликвидации подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
В сети он регулярно раскрывает имена и лица принудительно "демобилизированных" на фронте военных РФ под позывным "Штирлиц".
Согласно его данным, пачку "двухсотых" лейтенантов также дополнили два майора. Свой конец встретили:
- Майор Марченко Иван;
- майор Гаджесов Уллубий;
- лейтенант Ценаев Никита;
- лейтенант Каверзин Евгений;
- лейтенант Хужанбердиев Ризван;
- лейтенант Щеглов Игорь.
ВСУ уничтожили председателя ветеранов РФ
5 февраля офицер "Штирлиц" также сообщил, что в Украине убрали председателя ветеранов боевых действий РФ Лесосибирского Союза. Речь шла об оккупанте Вейте Дмитрии. Также, в придачу к нему, военный сообщил об уничтожении старшего лейтенанта РФ Блинове Викторе.
Отметим, что по состоянию на утро 7 февраля в Украине "двухсотыми" стали 391 470 военных РФ (за сутки было уничтожено 890 оккупантов). Об этом сообщал Генштаб ВСУ.