В Украине уничтожили пачку лейтенантов РФ, подтвердил офицер ВСУ "Штирлиц" / фото t.me/a_shtirlitz

В Украине убрали четырех российских лейтенантов: их факт ликвидации подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В сети он регулярно раскрывает имена и лица принудительно "демобилизированных" на фронте военных РФ под позывным "Штирлиц".

Согласно его данным, пачку "двухсотых" лейтенантов также дополнили два майора. Свой конец встретили:

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  • Майор Марченко Иван;
  • майор Гаджесов Уллубий;
  • лейтенант Ценаев Никита;
  • лейтенант Каверзин Евгений;
  • лейтенант Хужанбердиев Ризван;
  • лейтенант Щеглов Игорь.
В Украине убрали четырех лейтенантов и двух майоров армии России / фото t.me/a_shtirlitz

ВСУ уничтожили председателя ветеранов РФ

5 февраля офицер "Штирлиц" также сообщил, что в Украине убрали председателя ветеранов боевых действий РФ Лесосибирского Союза. Речь шла об оккупанте Вейте Дмитрии. Также, в придачу к нему, военный сообщил об уничтожении старшего лейтенанта РФ Блинове Викторе. 

Отметим, что по состоянию на утро 7 февраля в Украине "двухсотыми" стали 391 470 военных РФ (за сутки было уничтожено 890 оккупантов). Об этом сообщал Генштаб ВСУ.

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