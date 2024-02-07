Информацию о них опубликовал офицер ВСУ.

В Украине убрали четырех российских лейтенантов: их факт ликвидации подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В сети он регулярно раскрывает имена и лица принудительно "демобилизированных" на фронте военных РФ под позывным "Штирлиц".

Согласно его данным, пачку "двухсотых" лейтенантов также дополнили два майора. Свой конец встретили:

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Майор Марченко Иван;

майор Гаджесов Уллубий;

лейтенант Ценаев Никита;

лейтенант Каверзин Евгений;

лейтенант Хужанбердиев Ризван;

лейтенант Щеглов Игорь.

ВСУ уничтожили председателя ветеранов РФ

5 февраля офицер "Штирлиц" также сообщил, что в Украине убрали председателя ветеранов боевых действий РФ Лесосибирского Союза. Речь шла об оккупанте Вейте Дмитрии. Также, в придачу к нему, военный сообщил об уничтожении старшего лейтенанта РФ Блинове Викторе.

Отметим, что по состоянию на утро 7 февраля в Украине "двухсотыми" стали 391 470 военных РФ (за сутки было уничтожено 890 оккупантов). Об этом сообщал Генштаб ВСУ.

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