Также был уничтожен старший лейтенант российской армии.

В Украине среди пачки оккупантов уничтожили председателя ветеранов боевых действий РФ Лесосибирского Союза.

Об этом заявил офицер ВСУ с позывным "Штирлиц", опубликовав его лицо и фамилию в сети. Помимо него, как утверждает украинский военный, ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ.

Так, в Украине принудительно демобилизированы:

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Старший лейтенант Блинов Виктор;

председатель МОО "Лесосибирский Союз Ветеранов Боевых действий" Вейт Дмитрий.

Что о потерях РФ рассказал Генштаб 5 февраля

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие боевые сутки украинские войска ликвидировали 810 военных РФ в Украине. Общее количество уничтоженных оккупантов составляет 389560 человек по состоянию на утро 5 февраля.

Помимо личного состава, было уничтожено не мало вражеской техники: еще 5 танков, 18 артиллерийских систем, одно средство ПВО и прочий "лом" России.

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