В Украине среди пачки оккупантов уничтожили председателя ветеранов боевых действий РФ Лесосибирского Союза.
Об этом заявил офицер ВСУ с позывным "Штирлиц", опубликовав его лицо и фамилию в сети. Помимо него, как утверждает украинский военный, ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ.
Так, в Украине принудительно демобилизированы:
- Старший лейтенант Блинов Виктор;
- председатель МОО "Лесосибирский Союз Ветеранов Боевых действий" Вейт Дмитрий.
Что о потерях РФ рассказал Генштаб 5 февраля
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие боевые сутки украинские войска ликвидировали 810 военных РФ в Украине. Общее количество уничтоженных оккупантов составляет 389560 человек по состоянию на утро 5 февраля.
Помимо личного состава, было уничтожено не мало вражеской техники: еще 5 танков, 18 артиллерийских систем, одно средство ПВО и прочий "лом" России.