Также он заявил о ликвидации подполковника, майора и еще одного лейтенанта.

В Украине ликвидировали очередную "пачку" оккупантов, среди которой упоминается имя старшего лейтенанта армии России.

О том, что он лег во время российской "СВО" так называемым "грузом 200" сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (в сети большинству известен как "Штирлиц").

В своих социальных сетях Штирлиц раскрыл имена четырех "демобилизированных" оккупантов:

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Подполковник Быкасов Вадим;

майор Майоров Роман;

старший лейтенант Крикус Игорь;

лейтенант Крайнов Юрий.

Отмечается, что Крикус Игорь был уничтожен 4-5 января 2024 года вследствие удара по командному пункту в Крыму.

В Украине убрали капитана российской армии

12 января "Штирлиц" из ВСУ также раскрыл имена трех оккупантов, которых уничтожила украинская армия. Среди них упоминалось имя капитана армии РФ. Также в список принудительно "демобилизированных" военных РФ попали майор и лейтенант. Украинский боец предоставил данные о них вместе с фото.

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