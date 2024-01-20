Офицер ВСУ сообщил о ликвидации старшего майора армии РФ и еще трех оккупантов / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Украине ликвидировали очередную "пачку" оккупантов, среди которой упоминается имя старшего лейтенанта армии России.

О том, что он лег во время российской "СВО" так называемым "грузом 200" сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (в сети большинству известен как "Штирлиц"). 

В своих социальных сетях Штирлиц раскрыл имена четырех "демобилизированных" оккупантов: 

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  • Подполковник Быкасов Вадим; 
  • майор Майоров Роман; 
  • старший лейтенант Крикус Игорь;
  • лейтенант Крайнов Юрий.
"Штирлиц" из ВСУ раскрыл имена новой "пачки" ликвидированных оккупантов / t.me/a_shtirlitz

Отмечается, что Крикус Игорь был уничтожен 4-5 января 2024 года вследствие удара по командному пункту в Крыму. 

В Украине убрали капитана российской армии 

12 января "Штирлиц" из ВСУ также раскрыл имена трех оккупантов, которых уничтожила украинская армия. Среди них упоминалось имя капитана армии РФ. Также в список принудительно "демобилизированных" военных РФ попали майор и лейтенант. Украинский боец предоставил данные о них вместе с фото

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