Стратегию защиты прокомментировал Дмитрий Лиховой.

Украина продолжает строить линию обороны в Донецкой области, заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Это второй рубеж обороны, на который смогут отойти и кое-где уже отходят наши пехотинцы, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости. Сейчас инженерно-фортификационные сооружения уже на расстоянии около двух километров в глубину обороны механизированных бригад", - рассказал спикер.

Он также добавил, что речь идет об укрепрайонах, в которых есть взводные опорные пункты, бронекапсулы и бетонные бункеры.

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"В основном, это добротные деревянные траншеи увеличенной глубины до двух метров, которые имеют защиту от FPV-дронов, щелевое перекрытие от поражения артиллерией, где военные смогут в случае необходимости спрятаться, когда обстрелы будут прицельными. Солдаты их хвалят", - отмечает спикер.

По его словам, система фортификаций не имеет вида сплошной стены, а строится с учетом нюансов местности.

"Это та система фортификаций, которая не имеет вида сплошной стены, который некоторые хотели бы видеть в соответствии со своими стереотипами. Это много десятков разветвленных систем траншей, которые используют элементы рельефа, особенности местности, господствующие высоты, водные преграды, они в комплексе действуют вместе с противотанковыми рвами", - говорит Лиховой.

Строительство украинской линии обороны - что известно

Ранее The New York Times писал, что у Украины нет мощной линии обороны под Авдеевкой, поэтому россияне идут вперед. По мнению издания, за два года полномасштабной войны украинцы не обратили внимание на системы инженерных укреплений.

По мнению военного эксперта Петра Черника, строить украинскую линию обороны никогда не поздно. Он отметил, что российская линия обороны оправдала себя, поэтому Украина должна воспользоваться этим примером.

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