По словам полковника в запасе Петра Черника, российская линия обороны оправдала себя, поэтому Украина должна воспользоваться этим примером.

Силы обороны сделали правильный выбор, приняв решение строить собственную линию фортификаций, заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона.

"В прошлом году мы сделали акцент на контрнаступательной операции. Я не согласен с рядом аналитиков, которые считают, что мы проиграли это контрнаступление. Нет, ведь по меньшей мере большой плацдарм у линии Суровикина мы прорубили - 10 на 10 километров, мы его держим. Только по одной артиллерии мы с мая по сентябрь прошлого года был поставлен абсолютный рекорд - более 3600 стволов уничтожено", - сказал Черник.

Он также добавил, что несмотря на это, российская линия обороны оправдала себя в полном объеме. Поэтому Украина должна возвести подобную линию для защиты от военных РФ.

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Кроме того, Черник отметил, что украинские войска смогут использовать для своих нужд и линию Суровикина, если удастся ее захватить.

"Все будет зависеть от того, в какого типа они пережили повреждения. Но история знает множество случаев, когда одни и те же позиции переходили из рук в руки, дооборудовались и противник уже использовал эти укрепления. Не сомневаюсь, что ту же Азовсталь в Мариуполе противник полностью переоборудовал для нашего потенциального контрнаступления", - отметил эксперт.

Украина строит собственную линию обороны: что известно

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 1,3 млрд грн на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении.

Зато под Авдеевкой Украина не имеет мощной линии обороны, убеждены журналисты The New York Times. В частности, они сообщили, что линии траншей, которые вырыли Силы обороны на этом направлении, не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

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