Москва знает, что у Украины есть проблема с боеприпасами и собирается "выжать все" с победы в Авдеевке.

Украина вступает в новую фазу войны с Россией, где главное - это рыть. Войска ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены копать окопы в ожидании масштабного наступления, в которое могут пойти оккупанты уже этой весной.

На данный момент войска РФ атакуют украинские позиции в нескольких точках вдоль 600-мильной линии фронта, пытаясь "выжать все" со своей первой "большой" победы в Авдеевке. Москва понимает, что украинским подразделениям не хватает солдат и боеприпасов, но Киев "готовится": земли западнее Авдеевки заполнены экскаваторами - фронт больше напоминает строительную площадку, чем поле боя, подчеркивает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что Украина пытается построить фортификации, аналогичные тем, которые год назад возвела Россия - защита врага показала "убийственную эффективность" и позволила сдержать наступление украинских войск прошлым летом. Такая же задача сейчас стоит перед Киевом. Войска разрывают землю, создают противотанковые рвы и траншеи, особенно в районах вблизи Авдеевки.

Видео дня

Соответствующая кампания началась в ноябре 2023 года по инициативе Зеленского. Еще тогда президент Украины говорил, что следует ускорить строительство и призвал частные компании и международных доноров присоединиться к процессу.

""На всех основных фронтах нам нужно окопаться, ускорить темпы строительства, - сказал он тогда. "Приоритет очевиден"", - напоминает WSJ.

В этот понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что на строительство фортификационных сооружений было выделено почти 31 миллиард гривен, или около 800 миллионов долларов.

В то же время западные чиновники и украинские солдаты говорят, что стратегия "копай и рой" не принесла значительных результатов. "Отсутствие прогресса становится проблемой для Украины в то время, как Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы, расположенные чуть дальше на запад, могут стать естественными фортификациями, которыми может воспользоваться в целях защиты Киев", - пишет издание.

Венский аналитик по вопросам обороны, который недавно посетил прифронтовые районы на востоке Донбасса, Франц-Штефан Гади дает тревожный прогноз:

"Отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии фронта должно вызвать определенное беспокойство в Украине. Ситуация может стать достаточно критической для украинских сил."

В то же время солдаты в зоне боевых действий вблизи Авдеевки признают, что боевые условия не оставляют им других вариантов. "В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапываться и строить самим", - говорил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Таким образом войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, и часто под обстрелами. Но сложность заключается в том, что для построения эффективных фортификаций одних лишь усилий со стороны "живой силы" мало, акцентирует издание.

Жорин надеется, что линия обороны в направлении города Покровск (на западе) является достаточно укрепленной, чтобы выдержать наступление российских войск, которое ожидают в ближайшие недели.

WSJ напоминает, что прошлым летом, когда ВСУ начали свое масштабное наступление против России, пехота и техника быстро погрязли в сложной сети препятствий, но их то Москва выстраивала месяцами.

"Ее главный оборонительный пояс имел многослойные линии траншей, противотанковые рвы, бетонные блоки и большие минные поля, которые оказалось почти невозможно преодолеть. Сейчас построение аналогичной обороны является жизненно важным для Украины", - пишет WSJ.

Также жизненно важной для армии является мобилизация - привлечение "свежих" сил к боям. Издание называет политику Украины относительно призыва военнообязанных довольно "необычной", подчеркивая, что государство освобождало от мобилизации всех, кто был моложе 27 лет.

"Родители трех и более детей, лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, работники критически важных отраслей освобождаются от призыва... В большинстве стран военная служба является более распространенной для мужчин и женщин, начиная с 18 лет", - заявляет WSJ.

Сейчас Украина делает первые шаги, чтобы что-то изменить, но необходимый законопроект о мобилизации до сих пор не принял парламент. В то же время военное командование проводит ревизию бригад, которые создавали под прошлогоднее контрнаступление, пытаясь найти какие-то вспомогательные силы для фронта, говорится в материале.

"Украина разворачивает почти три подразделения поддержки на каждую боевую часть, что является наследием советской военной структуры. Перераспределение этих солдат может привести к ослаблению Вооруженных сил", - объясняет издание.

В то же время WSJ утверждает, что упомянутые украинские проблемы можно компенсировать недостатками, которыми известна российская армия на поле боя.

"Хотя Москва располагает большей долей людей и ресурсов, чем Киев, она все же полагается на массу плохо подготовленных солдат. Они штурмуют украинские позиции, используя тактику, которая, по словам украинских военных, стоит России тысячи жизней", - напоминают журналисты.

РФ уже заплатила огромную цену за захват Авдеевки. По словам одного из ее военкоров, речь шла о 16 тысячах "живых" потерь. Также, по словам официального представителя НАТО, Москва похоронила в боях за город более 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой бронетехники. Министерство обороны Великобритании на этой неделе дало более жесткий анализ: в феврале в среднем за сутки погибали или получали ранения около 983 солдат РФ. "Это самый высокий показатель потерь со времени начала широкомасштабного вторжения Москвы два года назад", - акцентируется в материале.

Украина проваливает защиту передовой

На днях аналитик Defense Express Сергей Згурец предостерегал, что Украине нужна не только техника, не хватает даже бетона и леса для строительства эффективной линии укреплений в зоне возле Авдеевки. То есть, ВСУ нечем обустроить вырытые траншеи, объяснял он.

Также Згурец подтвердил, что к строительству защиты привлекают не только инженерные полки, но и "боевую" силу.

Отметим, что бойцы ВСУ объясняют отступление из Авдеевки не отсутствием линии укреплений. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко перечислил факторы, которые были критичнее.

Вас также могут заинтересовать новости: