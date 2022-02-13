"Украэрорух" также сообщает, что воздушное пространство над территорией Украины является открытым, за исключением его частей, закрытых с 2014 года над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Востока страны.

Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем с 14 по 19 февраля, сообщает ГП "Украэрорух" на своем сайте.

Согласно информации, на прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором временно объявила опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14.02 по 19.02.2022.

"В случае появления информации о появлении потенциально опасной для гражданской авиации деятельности - в соответствии с международными правилами для обеспечения безопасности полетов применяется специальный порядок действий. В соответствии с ними Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного и Азовского морей и об учете этой информации для планирования полетов в этой зоне - с 14.02 по 19.02.2022", - говорится в сообщении.

Поэтому уже завтра авиакомпаниям рекомендовано не совершать полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

"Украэрорух" также отмечает, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря. Воздушное пространство над территорией Украины сейчас является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами.

"Украэрорух" также сообщает, что воздушное пространство над территорией Украины является открытым, за исключением его частей, закрытых с 2014 года над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Востока страны.

Никаких решений по закрытию авиапространства не принималось.

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