Украинским силам значительно не хватает артиллерийских снарядов советских образцов по всей линии фронта.

Украина свернула военные операции из-за дефицита иностранной помощи.

Как сообщает The Guardian, украинские солдаты на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и сократили некоторые военные операции из-за отсутствия иностранной помощи.

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что операции на фронте пришлось сокращать после того, как законодатели-республиканцы задержали пакет помощи США на 60 миллиардов долларов и Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро в финансировании ЕС для Киева.

Видео дня

"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами - УНИАН) – это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта... Тех объемов, которые мы сегодня имеем, нам сегодня недостаточно, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспространяем их. Мы перепланировываем задачи, которые поставили перед собой, и сокращаем их, потому что нам нужно обеспечить их выполнение", - сказал Тарнавский.

Тарнавский добавил, что нехватка артиллерийских снарядов является важной проблемой для Украины, но также отметил, что у российских войск есть проблемы с боеприпасами.

Помощь для Украины

Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины. Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос дальнейшего оказания США помощи Украине будет решаться уже в следующем году.

Впрочем, США все еще удается отправить оружие Украине. Пентагон решил, что он завысил стоимость оружия, которое он уже прислал Украине, на 6,2 миллиарда долларов. Это создало резерв в размере 4,4 миллиарда долларов, из которого отправляются пакеты помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: