Как заявляется, это делается для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей по поддержке Украины в послевоенном восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении национального бренда "UNITED 24".

В указе №344/2022 "О неотложных мерах по объединению усилий для поддержки Украины", обнародованном на сайте Офиса президента, Зеленский поддержал инициативу о создании национального бренда "UNITED 24" для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей относительно поддержки Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен:

обеспечить разработку концепции национального бренда "UNITED 24";

обеспечить проведение информационной кампании в Украине и за рубежом для продвижения цели, инструментов и концепции национального бренда "UNITED 24", а также распространение соответствующей информации во время международных встреч и контактов.

ввести в рамках национальной платформы "UNITED 24" "единое окно" для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в частности по таким направлениям, как: помощь Вооруженным силам Украины; гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям; восстановление инфраструктуры; цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Также речь идет об ускорении интеграции Украины в международное цифровое пространство, в том числе путем создания новой мультимедийной платформы, государственного иновещания "UNITED 24" для обеспечения ежедневного информирования международного сообщества о реальном положении ситуации и событиях в Украине, а также противодействия российской пропаганде.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

"UNITED 24": что известно

Как сообщал УНИАН, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы "UNITED 24" для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А со временем появятся и другие проекты и программы.

За первую неделю работы платформы для сбора средств в поддержку Украины на счета НБУ поступило более 25 млн долларов.

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