По его словам, все понимают, что сейчас делают оккупанты и чем это грозит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предупредила всех партнеров о планах РФ на эту неделю.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю. Сегодня я говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН - тоже. Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина этого не будет терпеть", - заявил президент.

Зеленский также уточнил, что Украина не будет терпеть издевательства над героями, которые защищали свободу своего народа от захватчиков.

"Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы, все украинцы, должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель - это победа", - добавил президент.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

В патрульной полиции дали советы, как обезопасить себя от возможных провокаций России 24 августа. Прежде всего при планировании своих маршрутов в обязательном порядке надо заранее узнать, где есть места укрытия для того, чтобы в случае, когда раздается сигнал "воздушная тревога", человек очень быстро и оперативно добрался в укрытие.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

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