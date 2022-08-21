Все подразделения полиции пребывают в усиленном варианте несения службы.

В патрульной полиции дали советы, как обезопасить себя от возможных провокаций на День Независимости, 24 августа.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, прежде всего при планировании своих маршрутов в обязательном порядке надо заранее узнать, где есть места укрытия для того, чтобы в случае, когда раздается сигнал "воздушная тревога", человек очень быстро и оперативно добрался до укрытия.

"И соответственно, сам сигнал "воздушная тревога" нужно выполнять безусловно, безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - добавил Белошицкий.

Он отметил, что враг является довольно беспринципным и низким во всех смыслах, поэтому могут быть провокации и деятельность ДРГ.

Билошицкий также подчеркнул, что подразделения патрульной полиции и всей Национальной полиции находятся в режиме готовности и совместно с военно гражданскими администрациями были разработаны меры безопасности.

"Поэтому однозначно подготовка ведется, и я хочу напомнить, что сейчас все подразделения полицейских находятся в усиленном варианте несения службы... Мы в полной готовности", - сказал Белошицкий.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: