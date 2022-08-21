Среди награжденных - амбассадор платформы UNITED24, выдающийся спортсмен Андрей Шевченко.

Президент Владимир Зеленский наградил лауреатов премии "Национальная легенда Украины".

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

"Государство, которое чтит и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что ее граждане, ее герои за такое государство всегда будут стоять горой и защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой. И каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии "Национальная легенда Украины", - отметил президент.

Среди награжденных - амбассадор платформы UNITED24, выдающийся спортсмен Андрей Шевченко.

"Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в больнице во Львовской области. Глава государства поинтересовался их самочувствием, поблагодарил за службу, самоотверженную защиту Родины и вручил государственные награды.

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