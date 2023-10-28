Презентация новой разработки состоялась на Харьковщине.

На Харьковщине презентовали первую в Украине отечественную машину для подготовки почвы до разминирования.

Как сообщает Министерство внутренних дел, машина уже получила сертификат соответствия, поэтому скоро в Украине планируют наладить ее производство и использовать для разминирования территорий.

Отмечается, что этот автомобиль является простым в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Разработчики предусмотрели автоматический пульт управления машиной для обеспечения безопасности пиротехников во время работ.

Видео дня

По данным МВД, первую такую машину уже получили спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Треть Украины может быть в минах

Ранее в Минобороны сообщали, что сейчас в Украине на предмет разминирования необходимо обследовать около трети территорий страны. Речь идет более 170 тысяч кв. км, из которых 14 тысяч - это морские акватории.

В украинском правительстве также заявили, что государство будет компенсировать часть или все расходы на разминирование сельскохозяйственных земель и земель стратегических предприятий. Однако, расходы компенсируют в случае закупки услуги разминирования через Prozorro и получения соответствующего сертификата от официально лицензированного оператора.

Вас также могут заинтересовать новости: