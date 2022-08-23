По мнению президента, поддержка Украины оружием - это приоритет.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина передала Польше детальный перечень необходимого вооружения для борьбы с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

В частности, у президента Украины спросили, какую помощь в вооружениях ожидает Украина.

"Все, что нам сейчас нужно, все есть подробно у президента Польши. И мы очень благодарны уже за тот объем (помощи - УНИАН), который нам сделала польская сторона. И она действительно очень сильно нам помогает. Но поверьте, для нас, для Украины, сегодня во время войны вопрос поддержки оружием - это приоритет", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что есть вопросы, которые требуют "тишины".

"Польша нам очень помогает. Я благодарен и за эту тишину, но самое главное, чтобы эту тишину потом услышал наш враг", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, США направляют Украине новое оружие и технику, которые позволят ВСУ лучше подготовиться к боевым действиям с российскими войсками на более близких дистанциях.

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