Россиянка заверила, что действия захватчиков в Украине не имеют ничего общего с нацизмом.

Мать пленного оккупанта заявила, что "нацизм не присущий России". Женщина также уверена, что Украина планировала напасть на РФ, но "не успела".

Об этом она сообщила во время видеоразговора с украинцами.

По ее убеждению, нацизм зарождается, когда народ безосновательно считает свою нацию лучшей, а другие - отродьем. Собеседники уточнили, имеет ли россиянка ввиду все то, что сейчас делает сама Россия и ее армия в Украине.

"Нацизм генетически не присущий россиянам", - заявила женщина, добавив, что не верит фактам и видеороликам, которые подтверждают нацистские наклонности оккупантов. Более того, она заявила, что тоже видит "факты и видео об украинцах-"нацистах".

Украинец: "Но мы к вам не пришли, понимаете? Мы к вам не пришли".

Россиянка: "Наверное, не успели. Не успели".

Украинец: "То есть, вы считаете, что мы, наверное, не успели к вам прийти. Вас не интересует, с чем мы должны были к вам прийти, с каким оружием. Ничего не интересует. Вы просто верите в то, что мы должны были к вам прийти. Простите, думаю, этого разговора достаточно для того, чтобы другие россияне глянули и сделали свои выводы".

Как сообщал УНИАН, россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.

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