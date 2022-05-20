Россия должна освободить украинские территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина не пойдет на какое-либо новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов. Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс", - написал он.

По его словам, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно вскоре нарушат.

"Как это было с двумя минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", - подытожил Ермак.

Напомним, на днях в ОП подтвердили, что переговоры с агрессором сейчас на паузе. На это есть несколько причин, в частности, РФ не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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