Состояние здоровья военного удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила ноту СММ ОБСЕ из-за ранения украинского военного вблизи Водяного на Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск 27 декабря.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также"Нет смысла сидеть в ж*пе": житель Донецка эмоционально высказался о судьбе города в оккупации (видео)

"Вчера, 27 декабря около 23:00 в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование один из военнослужащих Вооруженных сил Украины», - отметили в делегации.

Отмечается, что состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.

Ситуация в зоне ООС

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения ООС было зафиксировано шесть обстрелов и один пролет БпЛА.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров