В результате обстрела никто не пострадал, но больница осталась без света.

Украинская сторона СЦКК направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из-за обстрела больницы в Донецкой области.

Об этом сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

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Отмечается, что больница повреждена в результате обстрела из минометов калибра 120 мм и БМП, который продолжался около часа.

"Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей", - отмечают представители украинской стороны СЦКК.

По факту нарушения была собрана соответствующая доказательная база и направлена нота руководителю СММ ОБСЕ.

Что произошло

4 мая российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в городе Красногоровка. В заведении на лечении находятся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. В результате обстрела никто не пострадал, но учреждение осталось без электроснабжения.

Правоохранители квалифицировали обстрел как теракт.

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Автор: Антонина Доломанжи