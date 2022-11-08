Украинской армии необходимо продвинуться ближе к полуострову, деоккупируя Херсонскую область.

Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны русских.

Как отметил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Радио Свобода, если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область все ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим прекрасно справятся HIMARS.

"И как только они (украинские воины - УНИАН) начнут применять высокоточное оружие по российских авиабазах и пунктах хранения или материально-технического обеспечения и военно-морских объектах в Крыму, то я думаю, что Крым станет непригодным для обороны русских. И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", - заявил Ходжес.

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Деоккупация Крыма: что известно

Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.

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