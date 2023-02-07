По его словам, Украина будет усиливать возможности для поражения целей на территории РФ.

Взрывы в Калужской области России 6 февраля доказывают, что Украина имеет возможность наносить удары вглубь российской территории.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что речь идет о беспилотных комплексах Ту-141.

"Хотя официально мы не признаем, однако Украина имеет средства для ударов вглубь территории РФ. Эти средства проходят на 300 км вглубь территории РФ и никакие российские средства ПВО не способны сбить беспилотные летательные аппараты. Вчера мы видели заявления руководителей Калужской области, что якобы в регионе разразился украинский беспилотник, который был оснащен бомбой весом в 100 кг", - рассказал Згурец

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По его словам, Украина будет усиливать свои возможности. Эксперт обратил внимание, что российская ПВО не работает.

"Во вчерашней события со взрывами в Калужской области можно сделать несколько выводов. В частности, Украина имеет силы и средства для поражения целей на территории Российской Федерации. А также то, что российская система ПВО не работает. Это означает, что у Украины есть возможность и дальше выбирать и уничтожать цели на территории РФ", - подытожил Згурец.

"Хлопки" в Российской Федерации

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники часто стали заявлять о загадочных "хлопках" внутри РФ.

Недавно "хлопок" произошел в Борисовке Белгородской области РФ, в результате чего вспыхнула нефтебаза.

6 февраля местные власти Российской Федерации сообщили о взрыве очередного беспилотника. При этом обстоятельства его уничтожения не уточнили. Это произошло в 130 км от Москвы.

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