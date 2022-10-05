По словам эксперта, повторения февральской ситуации не будет.

Украина может нанести удар по российским войскам на территории Беларуси, если они будут выдвигаться к государственной границе.

Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом.

"Мы будем наносить удары по войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. На подступах к границе мы будем наносить удары по войскам. Да, они будут на белорусской территории, но по белорусской территории как таковой - нет", - подчеркнул Жданов.

По словам эксперта, повторения февральской ситуации не будет. В частности, оккупационные войска не смогут вклиниться в Украину с этого направления, а бои будут у пограничного столба.

Он добавил, что армия Беларуси не присоединится к российской на поле боя.

"Лукашенко готов сделать все что угодно. Он готов повторить февраль текущего года, предоставить свою территорию, полностью поддерживать и предоставить обеспечение российским войскам на территории Беларуси, но только чтобы армия Беларуси не вступала в открытое боевое столкновение", - пояснил Жданов.

Эксперт также прокомментировал то, что Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины.

"Теперь нам даже не надо будет в международном трибунале доказывать, что Беларусь участвовала наравне с Россией в этой войне. Его поведение можно объяснить: берите что хотите, делайте что хотите, я вам помогу, но я воевать не буду", - добавил Жданов.

Роль Беларуси в войне в Украине

Россия с начала полномасштабной военной агрессии против Украины активно использует Беларусь. Ее Путин использует как плацдарм для запуска ракет. Также оттуда заходили войска для штурма Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявить, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

По данным украинской разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.

Накануне, 4 октября, Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции", но в то же время диктатор отказался отправлять белорусских солдат в Украину.

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