Около 300 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами.

Гуманитарное разминирование нужно будет провести на почти половине территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник Управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Бондарь.

По его словам, уже провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо провести комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию.

"По нашим предварительным оценкам - это около 300 тысяч квадратных километров... Это почти половина территории нашей страны", - подчеркнул Бондарь.

Представитель ГСЧС отметил, что пиротехники в первую очередь работают над разминированием населенных пунктов. Среди следующих направлений - разминирование дорог.

"После этого мы можем только выйти на сельскохозяйственные угодья и уже работать с фермерскими хозяйствами и с другими аграриями относительно проведения посевных работ и тому подобное", - сказал Бондарь.

По его словам, сейчас пиротехники ежедневно в среднем изымают и обезвреживают 2-6 тысяч взрывоопасных предметов.

"Эти показатели выросли почти в 10 раз (по сравнению с ситуацией до российского вторжения - УНИАН)", - отметил представитель службы.

С 24 февраля, по словам Бондаря, пиротехники ГСЧС обезвредили свыше 48 тысяч боеприпасов, в том числе, около 2 тысяч авиационных бомб различного калибра.

"Основные усилия пиротехнических подразделений сейчас сосредоточены на Ирпенско-Бучанском направлении, Бороварско-Черниговском направлении. Также это Нежинское направление. Это Сумская область: все мы знаем - Тростянец и другие населенные пункты", - отметил Бондарь и добавил, что пиротехники также работают в Харькове.

Представитель ГСЧС также отметил, что оккупанты оставляли взрывоопасные предметы на растяжках в частных дворах и в мебели внутри помещений.

Он призвал украинцев из районов, где находились оккупанты, перед возвращением домой обращаться в ГСЧС или полицию, чтобы дом был предварительно обследован.

Как писал УНИАН, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы вызвать еще больше жертв.

В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

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