В РФ пожаловались, что атака на авиабазу оккупантов произошла 1 марта.

Россияне сообщили о "ракетной атаке", которая якобы была осуществлена на авиабазу армии РФ "Гвардейское", что находится во временно оккупированном Крыму. По информации российских Telegram-каналов, трое захватчиков получили ранения.

Также сообщается, что две "неизвестные ракеты", вероятно, упали на территории авиабазы "Гвардейское" около 16:00 1 марта.

"Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранено трое военнослужащих", — говорится в сообщении Telegram-канала "Astra".

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По данным "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" находится 37-й смешанный авиационный полк военно-воздушных сил России в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ — по 12 машин.

Взрывы в Крыму -—что известно

В последнее время российские оккупанты стали чаще жаловаться на взрывы в Крыму и атаки на их военные объекты. Так, 3 марта на полуострове прогремели мощные взрывы в районе нефтебазы.

Также несколькими днями ранее, а именно 29 февраля, российские захватчики заявили о сбитии беспилотников над временно оккупированным Крымом. Известно, что громкие взрывы прогремели в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова.

В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что когда будет уничтожен Крымский мост, то полуостров станет для России ловушкой.

"Тогда россияне начнут реально бежать с полуострова. Не так, как сегодня рассказывают, что они сидят на чемоданах, а начнется реально паника. Они уже сегодня осознают, что переехали в Крым не навсегда", — заверил он.

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