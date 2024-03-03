О "хлопках" сообщают жители Феодосии.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 3 марта 2024 года, прогремели мощные взрывы. "Бавовна" произошла в Феодосии.

О взрывах в оккупированном городе сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что взрывов было несколько.

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что подписчики сообщают о мощных взрывах в районе нефтебазы.

Видео дня

Между тем в сети уже публикуют видео с моментами взрывов. На одном из них голос за кадром предполагает, что город атакуют дронами. Также слышно, что из-за взрывов во дворах воют сирены автомобилей.

*На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

В то же время в местных чатах писали, что из-за взрывов дрожали стены и стекла. Других подробностей пока нет.

Оккупированный Крым: другие новости

Днем в четверг, 29 февраля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Тогда россияне заявили об атаке дронами. Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что около 14:45 над полуостровом был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Стоит отметить, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым возвращать будет легче, чем оккупированные территории Донбасса. Причина заключается в том, что на Донбассе есть непрерывная линия снабжения, и российские войска могут использовать ее с любой стороны.

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