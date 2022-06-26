Он подчеркнул, что мишенью для украинских военных будут командные пункты оккупантов, а не мирное население.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина готовит ответ на сегодняшний ракетный удар россиян по Киеву.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Арестович подчеркнул, что мишенью при ответном ударе будет не гражданское население.

"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - написал он.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, которые пролетали в сторону Киева.

После этого информацию прокомментировал мэр Виталий Кличко. Он подтвердил взрывы и отметил, что они прозвучали в Шевченковском районе. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что удар осуществлялся высокоточными и самыми дорогими ракетами РФ из района Каспийского моря. Предварительно сегодня было выпущено от 4 до 6 ракет, две из них были сбиты силами ПВО.