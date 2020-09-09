На 11 сентября намечена встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что после встречи советников лидеров стран "нормандского формата" состоится саммит на высшем уровне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

По словам президента, важно, чтобы встреча советников не сорвалась, и украинская власть все для этого делает.

"11 сентября будет встреча, и это уже говорит о том, что будет, и я в это верю и хочу этого, и мы все для этого делаем, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "нормандской четверки", - заявил Зеленский.

"Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и у нас есть диалог", - подчеркнул он.

Новые переговоры в "нормандском формате"

26 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Ожидалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Сегодня, 9 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Козака во встрече помощников глав государств "нормандского формата" 11 сентября в Берлине.

Ситуация на Донбассе и новые угрозы боевиков

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября.

Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел. Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин перенес дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Боевики "ДНР" второй раз "перенесли" анонсированный обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе. И предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

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Автор: Константин Гончаров