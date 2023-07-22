Тарас Березовец отметил, что у ВСУ есть средства для поражения целей в море.

Украина закрыла Азовское и Черное моря для Российской Федерации. Теперь все российские корабли рассматриваются ВСУ в качестве военных целей, и Украина имеет вооружение для удара по ним.

"Украина обладает ракетами собственного производства, которыми потопили крейсер "Москва". Плюс есть противокорабельные ракеты, которые получили от союзников. Они могут быть воздушного базирования и наземного. Как минимум весь оккупированный Крым этими ракетами достаем. Любые суда, которые заходят в порты Российской Федерации, будут расцениваться как военные цели. Не только порты Российской Федерации, но и порты, находящиеся на оккупированных территориях, также закрыли. То есть это значит, что автоматом закрывается не только Черное море, но и Азовское", - рассказал политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

По его словам, есть возможность, что будут бить по российским судам, в том числе перевозящих украденное украинское зерно.

"Я думаю, что в качестве показательной цели будут выбирать, конечно же, корабль под российским флагом. Не исключено, что это будет и торговый корабль, может быть и военный. Не думаю, что будут топить другие суда под другими флагами, а российские скорее всего, в том числе перевозящие ворованное зерно. Это законная цель. Кроме того, это будет показательно, что все ворованное идет прахом. Все партнеры поставлен в известность, предупреждены", - подытожил эксперт.

Ситуация в Черном море - последние новости

18 июля 2023 года Москва объявила о выходе из "зернового соглашения", связи с чем отозвала гарантии безопасности. Кроме того, Минобороны РФ пригрозил топить любые суда, заходящие в украинские порты, потому что их будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики военных грузов", а страны, ответственные за перевозки, будут союзниками Украины.

Министерство обороны Украины ответило на угрозы Москвы и закрыло для российских кораблей Северо-восточную часть Черного моря и Керчь-Еникальский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: