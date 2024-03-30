В то же время в ВСУ отмечают, что основная идея этих муляжей - измотать противника и увидеть его позицию, а для победыы в войне нужно настоящеее оружие.

Украина строит муляжи оружия из подручных материалов, чтобы дать России на фронте ложные цели. Как пишет The Telegraph, в последнее время спрос на муляжи оружия на фронте резко возрос, поскольку украинские войска сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок.

Украинские добровольцы строят модели ракетных установок и артиллерийских орудий из подручных материалов в натуральную величину, с целью обмануть Россию и заставить ее тратить боеприпасы на уничтожение ложных целей.

Так, только одна из групп за последний год построила более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и двух гаубичных артиллерийских орудий Д-20, которые были развернуты на фронте. На разработку первой имитационной ракетной установки ушло два месяца, а ее стоимость составила около 3000–4000 гривен. Но с тех пор производственный процесс был ускорен до нескольких дней, а цена снижена до 1000 гривен.

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Также поступил заказ на разработку более сложных моделей, в том числе макет ракетного комплекса "Патриот". Его разработка обойдется примерно за 10 000 долларов. Также украинцы создают фальшивые системы "Старлинк", по которым также бьют россияне. Ложные терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку.

В то же время бойцы ВСУ отмечают, что фальшивое оружие вряд ли станет решением проблемы задержек с западной помощью.

"Основная идея этих моделей - измотать противника и увидеть его позицию. Нам нужно настоящее оружие, потому что мы можем выиграть войну только с настоящим оружием".

Дефицит боеприпасов на фронте

Заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк сообщал, что соотношение расходов артиллерийских снарядов сейчас составляет 1:7 в пользу врага, но ситуация должна улучшиться в ближайшие месяцы благодаря помощи партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил, что украинским силам, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. Это произойдет в том случае, если США не предоставят необходимую военную помощь Украине.

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