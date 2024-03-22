Украина ищет технологические и инновационные решения, чтобы получить преимущество на поле боя.

Соотношение расходов артиллерийских снарядов сейчас составляет 1:7 в пользу врага, но ситуация должна улучшиться в ближайшие месяцы. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк.

"Да, если сравнивать, то на сегодняшний день есть такое соотношение, соответствует действительности - 1 к 7 в пользу врага. Но благодаря инициативе Европейского Союза, чешской инициативе, благодаря пакетам помощи от других стран-партнеров, я думаю, что за месяц-два данная разница будет существенно уменьшена. Такого большого преимущества в пользу Рф не будет", - прокомментировал Гаврилюк.

Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку всех стран.

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"Но мы не можем и не стремимся соревноваться с Россией по количеству снарядов или количеству солдат. Мы ищем технологические решения, инновационные, чтобы получить техническое преимущество на поле боя над врагом. И наличие тех боеприпасов, которые нам будут предоставлены, которые на сегодняшний день есть - мы используем их с большей эффективностью благодаря лучшим системам поражения, которые нам предоставлены теми же парнерами, и высококвалифицированной подготовкой наших артиллеристов", - отметил генерал.

По его словам, сейчас на поле боя выигрывает тот, чьи снаряды имеют большую дальность и лучшую меткость. При этом Украине нужно больше эффективных средств для укрепления противовоздушного "щита".

"Мы работаем над этим вопросом с рядом стран. Также создана в рамках "Рамштайна" коалиция противовоздушной обороны, которую возглавляет Германия. В реализации программы данной коалиции решается вопрос об увеличении количества поставок нам средств противовоздушной обороны и ракет к ним", - сказал Гаврилюк.

Он добавил, что территория нашего государства очень большая и, соответственно, требует большого количества средств.

Ситуация с боеприпасами в ВСУ - последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг перебои с поставками западной помощи. По его словам, несмотря на проблемы с военной помощью от США, поток западного оружия в Украину полностью никогда не останавливался.

Ранее в Минобороны рассказали о результатах "Рамштайн-20". Там отметили, что боеприпасы были главной темой встречи, и многие страны заявили о новых пакетах помощи, в которые входят боеприпасы различных калибров, включая 155 мм, 152 мм и 105 мм.

Также УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил относительно поставок оружия от ЕС. По его словам, Киев надеется до апреля получить достаточно боеприпасов для своих солдат, которые испытывают нехватку снарядов, чтобы дать отпор российским войскам. Кроме снарядов, ожидается поставка ракет большой и средней дальности, "чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях".

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