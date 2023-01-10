Сейчас на территории Беларуси находятся 12-13 тысяч военных РФ.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень низкая.

В эфире Апостроф TV он отметил, что численность вооруженных сил России за последнюю неделю увеличилась на 600-700 человек, однако в целом на территории Беларуси находятся 12-13 тысяч военных РФ. Этого, по мнению Самуся, совершенно недостаточно для проведения наступательных действий, даже вместе с вооруженными силами Беларуси.

"Если же говорить о какой-то минимальной цифре, которая будет означать, что россияне уже приняли решение о подготовке к этой операции, то это где-то 30 тысяч. Тогда понятно, что просто так войско в 30 тысяч они формировать не будут. Но и этого мало, исходя из каких-либо теорий соотношения сил наступающей стороны, и обороняющейся", – объяснил эксперт.

Видео дня

По его словам, учитывая очень сложные географические условия на украинско-белорусской границе и то, что Украина провела огромную инженерную работу на границе с Беларусью, превратив ее в оборонительную линию, на этом направлении России нужно иметь минимально 80-100 тысяч человек, чтобы враг мог надеяться на какое-то продвижение.

"Я не говорю об успехе, ведь только наземного компонента мало. Им надо завоевать небо, поскольку при организации такой операции с территории Беларуси нужно проводить много десантных операций с использованием авиационной техники. Без господства в воздухе этого невозможно сделать. А для того, чтобы им господствовать в воздухе надо уничтожить нашу авиацию, ПВО, которое постоянно усиливается. Поэтому вероятность проведения успешной такой операции постоянно снижается", – подчеркнул Самусь.

Активность РФ на территории Беларуси

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что РФ перебросила в Беларусь новые силы не для того, чтобы они шли в атаку или занимались диверсиями. Вражеские силы должны удерживать ту украинское группировку, которая стоит на границе, на том направлении.

Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк отметил, что россияне стягивают свой военный "металлолом" в Беларусь, поскольку у РФ нет возможности расконсервировать технику на своей территории. Для восстановления российской техники необходимо время, силы и средства, поэтому привлекли военных Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: