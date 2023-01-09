Россиян стянули в Беларусь не для атаки, отметил эксперт.

РФ перекинула в Беларусь новые силы не для того, чтобы они шли в атаку или занимались диверсиями.

У вражеских сил есть такая "основная задача - удерживать ту украинскую группировку, которая стоит на границе", рассказал военный эксперт Павел Нарожный в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что задача этой группировки (сил врага - Ред.) не атаковать и даже не делать какие-то диверсии...", - заявил собеседник.

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По его мнению, эти силы противника нужны для того, чтобы украинских воинов от беларуской границы не перебросили на Кремневую, Бахмут и другие направления, где идут горячие бои.

Сотрудничество РФ с Беларусью во время войны в Украине - это надо знать сегодня

РФ из Беларуси рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в наше государство. Кроме того, из Беларуси не раз обстреливали украинскую территорию.

Беларусь также приняла российских мобилизованных, и там постоянно проходят военные учения.

В конце декабря сообщалось, что на беларуской территории находятся более 10 тысяч солдат РФ. По данным Государственной пограничной службы Украины, того количества войск, которое Россия собрала в Беларуси, недостаточно для нового наступления.

Позже стало известно, что РФ перебросила в Беларусь ряд партий военной техники. 9 января появилась информация, что в Беларуси на ЖД/станцию "Барановичи-Полесские" прибыл очередной эшелон с техникой и личным составом российской армии.

Стоит отметить, что Украина работает над укреплением границы с Беларусью.

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