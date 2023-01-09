Эшелон прибыл из Воронежской области.

На ЖД-станцию Барановичи-Полесские в Беларуси прибыл очередной эшелон с техникой и личным составом вооруженных сил РФ.

Как сообщает проект "БелЖД", всего в эшелоне, который прибыл 8 января в 13:00, было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами или снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" отмечает, что среди техники были замечены не меньше 8-и грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не меньше 2-х артиллерийских машин 1В15.

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"Известно, что эшелон был отправлен с ЖД-станции Зайцевка (Воронежская обл., РФ). 4 января в 17:30. Отдельно обращает на себя внимание, что эта станция находится в приграничье с оккупированной частью Луганской области Украины", – информирует "БГ".

Угроза со стороны Беларуси - что стоит знать

Накануне, 6 января, РФ перебросила в Беларусь эшелон с военной техникой, в который входили грузовики с символом "Z".

Заместитель командующего Сухопутных войсками ВСУ Александр Павлюк сообщал, что РФ стягивает технику и личный состав в Беларусь, где в середине месяца должны начаться учения.

"Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил России и Беларуси с 16 января по 01 февраля. Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику", – отметил он.

В Генштабе ВСУ отмечали, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь из Российской Федерации, было снято с длительного хранения и требует обслуживания. К работам на этой технике привлекаются беларуские военнослужащие.

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