Дроны атаковали Москву и область: на складах и НПЗ вспыхнули пожары, есть погибшие

В районе Капотни, где расположен московский НПЗ, возник сильный пожар.

В ночь на 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и Московскую область. В результате на территории логистического технопарка "Софьино" и на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне вспыхнули масштабные пожары.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники заходили в Москву группами. Поражение произошло в районе находящегося под Москвой технопарка "Софьино".

Также мониторинговые каналы выложили видео сильнейшего пожара из Капотни, где находится московский НПЗ.

Видео дня

В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье. По предварительной информации, речь идет о складах компании "Современные складские технологии".

А губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что два человека погибли, ещё шесть получили ранения в результате атаки дронов.

По его данным, в ночь на воскресенье Подмосковье атаковали 249 дронов.

Удары по НПЗ в Капотне

Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке Москвы – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий столичного региона, принадлежащее "Газпром нефти". В июне 2026 года завод дважды подвергся атакам беспилотников – 16 и 18 июня.

После атаки 16 июня была повреждена установка первичной переработки, на долю которой приходилось около 53 % мощности предприятия, после чего завод частично приостановил работу.

18 июня на территории НПЗ возникло несколько очагов возгорания. По спутниковым данным, последствия ударов привели к заметному снижению активности основных перерабатывающих установок.

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