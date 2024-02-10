В результате циничной атаки россиян 14 жилых домов выгорело дотла. Детали читайте на сайте УНИАН.

Патрульная полиция показала первые кадры после ночных "прилетов" по Харькову. В результате циничной атаки россиян 14 жилых домов выгорело дотла.

Как сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, под обстрелом в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура. Попадания ударных БПЛА страны-террориста вызвали массированный пожар. Жилые дома жителей частного сектора в огне.

"Патрульные одними из первых прибыли на место и сразу начали оказывать помощь, эвакуировать и вместе со спасателями локализовать пожар, чтобы огонь не перекидывался на другие дома. На местах попадания работают экстренные службы. Мы оказываем всю необходимую помощь, регулируем движение для беспрепятственного проезда спецтехники", - отметил Белошицкий.

Зато глава Харьковской ОВА Алексей Синегубов отметил, что ночной обстрел по Харькову унес жизни семерых человек. Среди них - трое детей.

"В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей (семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики)", - отметил он.

Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

Атака на Харьков

В ночь на 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате пожара, который произошел из-за ударов по городу, погибли семь человек, трое из которых - дети.

Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК.

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