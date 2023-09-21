Юсов отметил, что были атакованы объекты, которые связаны с обеспечением логистических возможностей россиян, а также горюче-смазочными материалами.

В Крыму сегодняшняя ночь была громкой, однако "важные события" были не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории России.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что меры будут продолжаться.

"Можем приоткрыть, что этой ночью были события не только на временно оккупированных украинских территориях. Очень важные события в Крыму, конечно. Действительно знаковые, но так же и на территории самой так называемой России", – сказал Юсов.

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Он добавил, что речь идет об объектах, которые связаны с логистикой россиян, в частности, с обеспечением логистических возможностей, а также горюче-смазочными материалами.

Юсов отметил, что события этой ночи показывают, что интенсивность, динамика действий украинских Сил безопасности и обороны растет и будет расти и дальше.

Комментируя заявления оккупантов о "самой масштабной атаке" дронов на Крым, он отметил: "Относительно "самой массовой" - думаю, пусть считают оккупанты. Мы должны действовать дальше себе по своим планам".

Удары по Крыму

Сегодня ночью Украина нанесла удар по российской авиабазе "Саки" рядом с поселком Новофедоровка в оккупированном Крыму. Отмечается, что удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты "Нептун".

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