Среди раненых есть дети.

Почти сотня спасателей этой ночью работали в Полтавской области из-за того, что российские оккупанты ударили по многоквартирному дому.

Как говорится в сообщении МВД, россияне нанесли ракетный удар вчера вечером по двухэтажному многоквартирному дому, где проживали около 30 человек.

"Подразделения ГСЧС спасли два человека, психологи Национальной полиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям. К сожалению, один человек погиб еще 12 пострадали. Среди них - два ребенка", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в результате ракетного удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей. Спасательная операция продолжалась более 3 часов.

А в Нацполиции уточнили, что удар оккупанты совершили около 21 часа 8 апреля по объекту гражданской инфраструктуры на территории Полтавской общины. Там отметили, что раненые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ночная атака дронов

В ночь на 9 апреля Украину атаковали несколько групп российских ударных дронов. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Утром Воздушные силы сообщили, что "в результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях".

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