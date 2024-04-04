Всего в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, по меньшей мере двенадцать - ранены.

Сегодня российские оккупанты ударили по спасателям в Харькове, которые приехали на помощь мирным людям, пострадавшим от обстрелов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что погибли спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко. По его словам, это харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила Россия.

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"Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей. Не будучи комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками. РФ продолжает игнорировать нормы международного права", - подчеркнул Клименко.

Также отметил, что "Владиславу навеки будет 52, Сергею - 32, а Владимиру - 41".

Клименко также сообщил, что еще один спасатель ранен и состояние его тяжелое.

"В целом в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать - ранены", - рассказал руководитель МВД.

Удар по Харькову - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия несколькими волнами атаковала Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате массированной атаки погибли 3 спасателей и жительница жилого дома.

В результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. На месте прилетов возникли пожары.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью противник атаковал Харьковскую область ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", уничтожено 11 из 20.

Отмечается, что ночью 4 апреля 2024 года противник атаковал Харьковскую область ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области - РФ. Всего зафиксировано пуски 20 "шахедов".

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных беспилотников.

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