Такое решение создает потенциал для деградации клинической практики.

Российские власти заявили о нехватке 30 тысяч врачей. В районных больницах дефицит медперсонала достигает около 50%.

Как сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки, проблема с нехваткой персонала вызвана войной и тем, что медики предпочитают работать в частном секторе. Только в 2022 году 2% российских врачей и медицинских работников покинули страну, чтобы избежать призыва.

По оценкам января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7500. Ситуацию усугубили длительный рабочий день и низкая зарплата. По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить эту проблему, РФ набирает врачей из африканских стран с ограниченным подтверждением квалификации.

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"Основные ресурсы и финансовые обязательства по поддержке войны России в Украине негативно влияют на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Число медицинских работников в России и в дальнейшем будет сокращаться в течение 2024 года. Привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для деградации клинической практики", - отмечают в минобороны Британии.

Последствия войны в Украине для РФ

CNN еще в начале этого года писал, что хотя Путин хвастается устойчивостью к санкциям, но экономику РФ ждет мрачное будущее. с февраля 2022 года западные правительства наложили санкции на более 15 000 российских юридических и физических лиц. Однако, чтобы ограничения имели эффект, нужно время. Россия продолжает продавать нефть и другие сырьевые товары.

Однако Украина начала бить и по этому сектору. Глава СБУ Василий Малюк отмечал, что попаданием украинских дронов по российским НПЗ добычу и переработку нефти в РФ удалось сократить на 12%.

Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов по своим нефтеперерабатывающим заводам. Однако для того, чтобы разрушительные последствия для экономики страны-агрессора в практической плоскости ощутил каждый россиянин, нужно перебить еще половину мощностей.

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