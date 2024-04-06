Террористы ударили по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание.

Сегодня, 6 апреля, российская армия нанесла по Одесской области удар баллистикой, погиб человек. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины.

"После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району. Ударил по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что сейчас последствия атаки уточняются, над их устранением работают профильные специалисты.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие", - призывают военные.

Последняя атака РФ юга Украины

Сегодня ночью российские террористы атаковали юг дронами и ракетами. В частности, около пяти часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны.

Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления. Четырнадцать дронов удалось уничтожить: семь - на Херсонщине, по три - на Запорожье и Днепропетровщине, еще один - на Николаевщине, но попаданий избежать не удалось.

Агрессор попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине. Возникший пожар был оперативно ликвидирован огнеборцами. Уже перед рассветом враг ударил ракетами по Запорожью - вновь под ударом оказалась промышленность региона, изуродованы производственные здания.

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