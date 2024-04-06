Сбито четырнадцать дронов, вновь атакована гражданская инфраструктура.

Ночью российская армия терроризировала южные регионы Украины дронами-убийцами и ракетами, попаданий избежать не удалось.

"Около пяти часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в нашей операционной зоне. Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления. Четырнадцать дронов удалось уничтожить: семь - на Херсонщине, по три - в Запорожье и Днепропетровской области, еще один - на Николаевщине", - рассказали в Силах обороны юга.

К сожалению, попаданий избежать не удалось - враг, продолжая терроризировать гражданскую инфраструктуру, попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине. Возникший пожар был оперативно ликвидирован пожарными. К счастью, люди не пострадали.

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Уже перед рассветом враг с южного направления ударил ракетами по Запорожью. Снова под ударом оказалась промышленность региона. Изуродованы производственные здания. Загорелся пожар. Предварительно, люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются.

Кроме того, вчера вечером российские террористы с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена.

По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков побито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информации о пострадавших не поступало.

Война в Украине - российские атаки

Как сообщал УНИАН, российская армия в ночь на 6 апреля атаковала Харьков. В результате ночных ударов погибли 6 человек и еще по меньшей мере десять получили ранения. Гражданские получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - легкое и среднее. По словам чиновников, российские захватчики повредили многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль. Все цели противника - исключительно гражданские объекты. Сейчас все соответствующие службы устраняют последствия российского террора.

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