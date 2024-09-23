По словам Селезнева, враг в последнее время значительно усилил меры противодиверсионной и контрразведывательной деятельности в Крыму.

В районе Азовского, недалеко от Джанкоя, был большой полевой склад россиян с артиллерийскими боеприпасами, потом они там держали комплект системы С-300. Об этом рассказал военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо, комментируя информацию в пабликах о вчерашних взрывах в оккупированном Крыму.

"Было громко в районе Джанкоя, точнее в районе Азовского, что неподалеку от него. В свое время там был большой полевой склад с артиллерийскими боеприпасами. Затем там враг держал по меньшей мере комплект системы противовоздушной обороны С-300. И кажется что именно туда и прилетело. Сейчас верифицированной информации оттуда нет", - отметил Селезнев.

По его словам, враг в последнее время значительно усилил меры противодиверсионной и контрразведывательной деятельности в Крыму, а следовательно украинским партизанам крайне трудно верифицировать те или иные последствия. Но то, что в Крыму вчера было громко, а сегодня начинают "вопить" российские z-паблики, говорит, что такие последствия есть и они болезненны для российской армии.

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"Ключевое - зачем это делается. Таким образом украинская армия системно и методично разрушает вражеский военный потенциал, создает почву для более масштабных и более эффективных мероприятий, направленных на уничтожение вражеского потенциала в Крыму и Севастополе", - подчеркнул Селезнев.

Удар по Крыму 21 сентября

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне при этом заявляли об атаке ракетами ATACMS.

Взрывы, в частности, слышали в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

Военный эксперт, полковник в запасе Роман Свитан сказал, что скорее всего, ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Он пояснил, что, пока Украине не предоставили разрешение бить ракетами ATACMS по территории России, оптимально их использовать именно по вражеским объектам в оккупированном россиянами Крыму.

Вчера и сегодня утром местные крымские паблики пишут о прилете в районе Джанкоя, в результате которого С-300 "перестало существовать".

"А в районе Джанкоя, похоже, куда-то прилетело, было слышно 4-5 мощных взрывов, без следов в небе. Подписчики из Джанкойского района сообщают, что дым поднимается в районе села Азовское.

А подписчики из Джанкоя видят дым в направлении села Победное. Между Джанкоем и Победным, кстати, военный аэродром, с вертолетами, самолетами и ЗРК С-300/С-400", - написал в частности ТГ-канал "Крымсткий ветер".

В Генштабе пока не подтвердили этот удар по Крыму.

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