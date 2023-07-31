К счастью, люди находились на безопасном расстоянии, а спасатели успели вовремя среагировать.

Работники экстренных служб продолжают спасательную операцию в Кривом Роге, который атаковала Россия. Во время разбора завалов обвалилась часть конструкции разрушенного дома.

Видео момента обвала опубликовали "Вікна". На кадрах видно, как часть конструкции дома внезапно облалилась прямо на головы спасателей, занимавшихся разбором завалов.

К счастью, жители дома и журналисты были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкции упала.

В Министерстве внутренних дел призывали местных и прессу держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь кроме возможного повторного обстрела, может случиться обвал сооружения или взрыв.

Тем временем местные издания сообщают, число погибших уже достигло 5 человек. Также виждомо о 43 пострадавших. Спасены 3 человека, эвакуированы 30 человек. Под завалами еще несколько человек, спасательные работы продолжаются.

Среди погибших - 10-летний ребенок. Как сообщает издание "Свої", тело ребенка достали из-под завалов несколько минут назад.

Обновлено в 14:05. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил увеличение количества пострадавших в результате удара РФ по многоэтажке.

"Я всего две минуты назад приехал с мест попадания. Мы разбираем завалы. Поэтому самая свежая информация, к сожалению, такова: 53 человека ранены, в том числе три ребенка. Из раненых три человека в тяжелом состоянии, и один в сверхтяжелом состоянии - там серьезная политравма. Из погибших 4 человека, на сейчас погибшие: два мужчины и семья – мать 45 лет и девочка 10 лет", - рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире телемарафона.

Он отметил, что разбор завалов продолжается.

"К сожалению, по той информации, которую мы сейчас имеем, могут быть еще люди под завалами. Спасатели делают все возможное для того, чтобы их спасти", - сказал Вилкул.

Обновлено в 14:27. Родственница погибших 45-летней матери и ее 10-летней дочери рассказала изданию "Первый городской", что они жили на 8 этаже уничтоженного российской ракетой дома. Родные вне себя от горя.

Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

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