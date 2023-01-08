Корреспондент Sky News, побывавший на месте ракетного удара, не заметил непривычной активности в городе.

Западные СМИ опровергли заявление Москвы о гибели большого количества украинских военных во время недавних ракетных атак оккупантов по Краматорску Донецкой области, которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел своих военных в Макеевке.

Военный корреспондент Sky News Антти Куронен побывал на месте ракетного удара и подтвердил, что перед школой, где по заявлению Минобороны РФ якобы находились воины ВСУ, есть огромная воронка. Однако по его слова, это не было прямым попаданием.

Россия утверждает, что убила сотни украинских военных во время ракетного удара по этой школе в Краматорске. Я нахожусь здесь прямо сейчас и немного странно, что здание даже не утеплено. Вместе с тем местные жители не видели ни одной машины скорой помощи здесь утром тоже – заявил журналист.

Корреспондент добавил, что слышал взрыв прошлой ночью и видел большую воронку от удара перед школой, однако не заметил никаких признаков больших потерь среди украинских военных в этом районе.

Еще одна ракета попала в эти старые гаражи. Должен сказать, что сейчас я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям Украины, чем заявлениям Минобороны России о более 600 погибших украинских военных – подытожил корреспондент.

Ракетный удар российской армии по Краматорску

В ночь на воскресенье оккупанты открыли огонь по Донецкой области. 7 ракетных ударов было нанесено по Краматорску. В результате атаки повреждения получили 2 учреждения образования, 8 многоквартирных домов и гаражи.

Позже Минобороны РФ заявило, что обстрел жилых домов и учебных заведений города был "операцией возмездия" за удар по месту дислокации российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь.

Российское военное командование сначала замалчивало уничтожение своих военных в Макеевке. После многочисленных сообщений российских "военкоров" удар был подтвержден, но потери были значительно умалены: сначала заявили о ликвидации 63 военных, позже – о 89. Также стало известно, что среди них был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Вас также могут заинтересовать новости: