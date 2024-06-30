Известно о пяти пострадавших.

Опубликовано видео с места падения обломков российской ракеты на жилой дом в Оболонском районе Киева 30 июня. Корреспондент УНИАН пообщался со свидетелями произошедшего.

Люди до приезда пожарных помогали друг другу тушить возникшее возгорание.

Один из очевидцев рассказал, что сначала слышал свист, а потом взрыв.

Удар по Киеву 30 июня - видео

Ракетная атака на Киев 30 июня - что сообщалось

Как писал УНИАН, вечером 30 июня Россия совершила очередной ракетный удар по Киеву.

По информации Воздушных сил, предварительно РФ применила крылатые ракеты.

"Они пересекли Черниговщину и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены", - говорится в сообщении КГВА.

Мэр Киева сообщил, что к медикам обратились пятеро пострадавших: "Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте. Из дома были эвакуированы 10 жителей".

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