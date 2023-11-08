Погибшему лоцману, поднявшемуся на борт к иностранцам, было 43 года.

Иностранное судно, по которому 8 ноября российские захватчики попали ракетой, должно было транспортировать руду в Китай.

Об этом подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области... Сегодня поражение также получило гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай. К сожалению, российская ракета убила одного человека, и ранила трех членов экипажа - граждан Филиппин", - подчеркнул Кубраков.

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Он добавил, что именно из-за таких ужасных событий Украина стремится к усилению ПВО и прикрытию юга Украины от российских террористических атак.

По его данным, это 21 целенаправленная атака России после выхода из зернового соглашения - за это время захватчики повредили более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что сейчас начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 ноября, в 16:45, российская армия нанесла ракетный удар в направлении порта и попала по гражданскому судну во время его швартовки к причалу.

"Из-за ракетного удара погиб 43 - летний лоцман порта, который находился на борту судна, ранения от обломков получили еще один сотрудник порта и три члена экипажа", - рассказали в пресс-службе.

Досмотр продолжается, на месте событий прокуроры с другими правоохранителями фиксируют очередное военное преступление РФ.

Атака на гражданское судно

Напомним, сегодня, 6 ноября, российская армия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области и попала в иностранное судно. Атаку захватчики совершили с самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна (флаг Либерии). В результате, три члена экипажа-граждане Филиппин - получили ранения, один из них госпитализирован. Также погиб лоцман, еще один работник порта получил ранения.

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