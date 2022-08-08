Украинцы ненавидят оккупантов и желают им смерти, даже на временно оккупированных территориях люди искренне радуются провалам россиян.

Жители временно оккупированного Мелитополя ждут ВСУ и искренне радуются провалам россиян. Красноречивая реакция людей на удар ВСУ по военной базе рашистов, который был нанесен сегодня ночью, в очередной раз доказывает, что украинцы ненавидят РФ.

В местном Telegram-канале Мелитополя появилось видео, на котором житель города снимал "прилет" по базе оккупантов.

Автор ролика искренне радовался удару по рашистам. Он не сдерживал нецензурную лексику и со смехом комментировал происходящее.

Журналист и политический обозреватель Денис Казанский отметил, что реакция украинцев на "прилет" по россиянам красноречиво показывает всю "любовь" жителей временно оккупированных территорий к рашистам.

"Реакция местных жителей наглядно показывает, как относятся в Мелитополе к россиянам. Захватчиков ненавидят и желают им гибели", - написал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ночью ВСУ ударили по оккупированному Мелитополю из систем HIMARS. Они уничтожили военную технику врага и более 100 российских захватчиков.

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