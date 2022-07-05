Военный эксперт не исключил, что ВСУ успешным ударом сумеют вывести из строя стратегический для оккупантов объект.

Россия проводит учения на Крымском мосту по борьбе с диверсантами и прикрытию объекта от воздействия огневых средств ВСУ. Местом проведения учений, вероятно, выбрали не сам мост, а развязку с въездом на него автомобилей и ж/д транспорта.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что во время учений применялся дым, а также баржа с зеркалами.

"В списке, который опубликовали США, есть очень интересный пункт. Не указано количество, тип ракет, но написано, что они нам передали ракеты с лазерным наведением. Постановка дымовой завесы и отражающие поверхности на барже, которые они вывели в акваторию моря, вполне могут быть отработкой вопросов по прикрытию моста от воздействия лазерного вооружения. Надо подсвечивать цель лазером, по лазеру наводятся эти ракеты. Может быть, такие вопросы тоже отрабатывались российскими войсками для защиты Крымского моста. Это хорошо, что противник нервничает", - отметил он.

По словам Жданова, если Украина получит соответствующие ракеты от США, "никакие дымы и зеркальные поверхности не спасут въезд на Крымский мост". Решение об ударе, отмечает эксперт, должно принимать украинское командование.

"Пусть тренируются, если у них нет других задач и объектов", - добавил он.

Ранее советник главы ОП Арестович заявлял, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому мосту, если возникнет такая потребность. Однако для этого нужно выбрать момент, когда уничтожение объекта нанесет максимальный ущерб России.

Недавно над Крымским мостом заметили дым из-за проводения на нем учений.